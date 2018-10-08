盜美知名幼教學者名 無良商用低廉教材高價販售

2018-10-08 14:23

〔記者徐聖倫／新北報導〕新手爸媽小心了！61歲溫姓男子看準現今少子化，父母們都把孩子當寶，更希望孩子贏在起跑點，遂以低成本製作幼兒教材，還佯稱取得國際知名幼教專家「Dr.Glenn Doman」授權，將自己設立的公司叫做「台灣格連杜曼」，更伺機參與婦幼展，警方指出，現已有60名被害人出面指認。

據了解，溫嫌在2014至2017年間參與全台各地大小婦幼展，更掛出Dr.Glenn Doman肖像之旗幟，杜撰出「美國格連杜曼教育學院」、「天才寶寶杜曼胎教法」，藉此取信於民眾，更標榜自己是經美國格連杜曼公司合法授權，絕對由格連杜曼博士研發，購買後會定期到府教學服務，業務拿出這些不實話術誆騙了不少新手爸媽。

被害人被唬得一愣一愣信以為真，以數萬元至20萬元不等價格購入教材，其中經濟較為拮据的新手爸媽，則採用分期付款，但錢付了以後，收到的教材品之低廉，更沒有所謂的到府服務，而分期付款卻是猛催個老半天，被害人只能組自救會向立委陳情。

警方介入循線追查，鎖定北市大同區長安西路的格連杜曼股份有限公司，搜出不法教材，並帶回負責人溫嫌，除了受害的60名爸媽，美國格連杜曼公司也以書面跨海指證，溫嫌及其公司不法所得約台幣600萬元，溫嫌也遭警方依詐欺罪嫌函送法辦。