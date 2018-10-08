4國定古蹟建置自主防災系統 南市消防領先全台

南市消防局在孔廟古蹟建置自主防災設施，能偵測火煙、自動射水滅火。（記者王俊忠翻攝）

2018-10-08 13:54

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局今天以「深耕護古城．守候大台南」為主題發表8年來施政成果。局長李明峯指出，因為台南古蹟質量冠於全台，消防局4年來針對孔廟、赤崁樓、祀典大天后宮及武廟等4處國定古蹟完成自主性防災設施建置、演練，如試辦成效顯著，將擴大推廣到其他重要古蹟。

李明峯表示，南市府在古蹟維護與防災作為，運用科技硬體與防火管理軟體，在4處古蹟設置自主性防災設施，定期辦消防搶救演練，領先全國文化古蹟防災體系，獲得第4屆台灣健康城市「城市安全類創新成果獎」。

其次在災害防救深耕計畫執行成效，李明峯說，市府與成大防災研究中心、區公所三方協辦此計畫，大幅提升區公所級的災害應變能力，從2011年到2016年連續6年獲得中央評定為全國特優單位，是六都中唯一達到六連霸的直轄市。

消防局火災預防科長石家源說明，該局向文化部爭取經費，各自負擔一半，從2014年起相繼在赤崁樓、孔廟、祀典大天后宮、武廟4處古蹟建置自主防災設施，包括自動放水槍、火焰探測器、室外消防栓與泵浦等，如在這些古蹟出現火災，探測器偵測到火煙，放水槍會啟動射水先期滅火，古蹟人員也可從室外消防栓延伸水帶射水滅火，消防局獲報後派遣消防員前往救災，古蹟先期滅火行動得宜，可避免災情擴大，這項自主防災系統建置後尚未有實際火災情境進行滅火。

石家源說，如4處古蹟自主防災設施試辦情形良好，會再向文化部爭取經費、繼續建置其他重要古蹟的自主防災系統。