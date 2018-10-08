公子哥街頭橫衝直撞 警察追10分鐘、開11張罰單

吳男擔心酒駕被罰，但警方酒測卻發現，他吹氣已無酒精反應。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-08 12:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第四分局大墩派出所警員彭聖傑，上月22日清晨4時許，見19歲看似富家公子哥的吳姓年輕人，騎重機車闖紅燈，攔查時他卻加速逃逸，更惡劣的是，為了躲避警察，他罔顧路人安全，在中市街頭高速亂竄橫衝直撞，逆向行駛並闖入某社區內，無路可逃才停車「投降」，彭員開出11張罰單，包括違規拒檢、闖紅燈、逆向行駛、違規左轉等，如以最低金額計算，總計2萬餘元的罰鍰。

彭員巡邏時，在上述時間見到吳姓年輕人於中市南屯區惠中路與大墩11街口闖紅燈，員警鳴笛攔查時，吳男加速逃逸，員警一路尾隨在後，吳男罔顧路人安全，高速於市區危險行駛，從惠中路沿路至市政南二路多處路口一路闖紅燈，還一度逆向行駛，他企圖甩開員警，見到一處社區鐵門沒有關好，他闖入社區內，卻沒想到是死巷，只好舉手「投降」，雙方追逐將近10分鐘，距離超過5公里。

彭員將他帶回大墩所，一邊播放密錄器畫面，一邊開罰單，吳男不願通知父母親，也不願說明自己的職業，警方懷疑他是高中或大學生，看他穿著體面，父母親財力應不差，有可能是富家公子哥，他不斷求情「少開幾張」，員警開出11張罰單，包括闖紅燈、未依兩段左轉、逆向行駛、超速、轉彎未打方向燈、違規不服稽查取締逃逸等，其中，違規不服取締逃逸罰得最重，可罰1萬至3萬元並吊扣駕照6個月，這11張罰單，以最低裁罰金額計算，金額達2萬餘元。

吳姓年輕人說，他被攔檢之前喝一點酒（警方酒測已無酒精反應），擔心被處罰，乾脆「跑給警察追」，員警則誤認他可能是通緝犯，或攜帶毒品、酒駕而逃逸，才會一路緊追，原來吳男逃逸原因，是喝了一點酒，又擔心闖紅燈挨罰，不到10分鐘換來11張罰單，代價真大。

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