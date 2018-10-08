落跑監委被拍到舞池「摟女跳探戈」 北檢：受限通保法難鎖定行蹤

周哲宇以「年高體弱」為由，聲請到宜蘭監獄服刑獲准，但卻又屢傳不到遭北檢通緝。（本報製圖）

2018-10-08 12:40

〔記者錢利忠／台北報導〕前監察委員周哲宇在擔任柏美建設公司負責人期間，因偽造不實債權被判刑2年定讞，但他以「年高體弱」為由，聲請到宜蘭監獄服刑獲准，卻屢傳不到而被台北地檢署通緝；針對蘋果日報今報導，周哲宇被民眾拍到出入舞池「摟女跳探戈」，北檢今發新聞稿強調警方礙於無法依通訊保障及監察法規定，調取相關通信紀錄，導致難鎖定行蹤。

以下為北檢新聞稿全文：

有關今（8）日蘋果日報「落跑監委 掰老弱 拒入監 遭通緝 摟女跳探戈」之報導，本署說明如下：

一、本案刑事案件判決確定後，本署執行科於107年5月1日即分案辦理，旋傳喚周ＯＯ於同月25日到案執行，而周ＯＯ於同月15日具狀表示其戶籍已經遷移，請求宜蘭地檢署代為執行，嗣經宜蘭地檢署傳喚後，周ＯＯ又無正當理由未到案，本署乃依法傳喚、拘提後，於107年8月30日發佈通緝。

二、本署於今日上午10時，已由執行科鄧定強主任檢察官與臺北市政府警察局刑事警察大隊葉大隊長超鴻、科技犯罪偵查隊鄭隊長國隆，召開緝捕之專案會議，就如何查緝周ＯＯ一事進行討論。

三、本案警方因礙於無法依通訊保障及監察法之規定，調取相關通信紀錄，致難以鎖定周ＯＯ之行蹤，增加緝捕其到案執行之困難，然臺北市政府警察局刑事警察大隊刻正排除困難，以全面動員對周ＯＯ展開清查，本署在此亦呼籲民眾，主動提供線索，以利警方儘速將其查緝到案執行。