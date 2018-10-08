北市警員值勤偷看IG正妹 還謊報「因公」查個資惹官司

2018-10-08 12:18

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市中正一警分局警員周于凱，去年執行巡邏勤務時，抽空偷看從事金融業的黃姓正妹IG，事後還登入戶役政系統，偷查黃女的個資，而被黃女向警政署檢舉提告；台北地檢署查出，周員基於好奇偷查黃女個資，但他面對內部調查時，卻在職務報告上不實填載「因公」，考量他已認罪，今天依偽造文書罪給予他緩起訴，期限1年，條件是賠償黃女50萬元。

檢方調查，去年9月間，家住高雄市的黃女與黃姓姊妹淘在IG上因細故起爭執，而被黃姓姊妹淘反嗆，指她曾有違反著作權的前科；黃女質疑是當初承辦案件的警員洩密，憤而向警政署檢舉。

未料，警政署進行內部調查時，沒找到當初承辦黃女案件的高雄警員有違法查詢個資的紀錄，反而抓到在北市中正一分局擔任警員的周員，竟曾登入戶役政系統查詢黃女的個資，且周員還在職務報告上填載查詢理由為「因公」，因此將周員依違反個資法及偽造文書罪函送法辦。

周員庭訊時承認偷查黃女的個資，但他為了圓謊，原辯稱是在路上臨檢違規女騎士，一時好奇，才登入女騎士的戶役政系統查看個資；後來他才改口承認，指去年9月某次出勤巡邏時，抽空瀏覽IG發現黃女正與另名姊妹淘吵架，他一時好奇就照著黃女IG上的姓名及生日，登入戶役政系統查詢個資。

檢方調查，周員與黃女互不認識，針對黃女指控周員洩漏她的著作權前科給黃姓姊妹淘，涉違反個資法的部分，因黃女的前科是法院公開資訊，且查無周員與黃姓姊妹淘之間，有何通聯等紀錄，查無周員洩漏個資的事證，而將此部分簽結；至於周員明明出於好奇才偷查民眾個資，卻在職務報告上填載「因公」，此部分則涉偽造文書，考量周員已認罪，所以給予他緩起訴。