玄！穿越時空車禍？ 南投警如是說…

網路熱傳一起穿越時空的車禍，涉嫌肇事的自小客車消失不見，只剩騎機車被擦撞的老先生一臉茫然，也吸引往來用路人目光。（記者謝介裕翻攝）

2018-10-08 12:22

〔記者謝介裕／南投報導〕最近網路熱傳一起自小客車擦撞機車的影片，被撞倒在地的老先生還好傷勢不嚴重，但卻是一臉茫然，因為從巷弄急速竄出的車子竟在眾人眼前消失無影無蹤，引發網友熱議難道哪輛肇事車子是來自異時空？且在擦撞機車後，又穿越時空而去？

南投縣警察局交通隊組長李安景看過該影片後表示，從影片顯示的畫面，涉嫌肇事的汽車是從畫面右邊巷弄急速竄出，撞倒機車騎士上的老先生後，從左邊建築物中消失不見，之後，大家看到的是一整排店面，畫面顯示左邊根本就沒有巷弄，才會讓大家覺得又訝異又非常離奇。

事實上，這只是拍攝的手法，以貫穿南投及彰化2縣的彰南路而言，左右巷弄多達數百條，加上彼此之間也不完全對襯，便可能因視覺上的差異性，產生該影片肇事車輛消失在異空間的錯覺。

李安景指出，姑且不論影片拍攝手法，依現行道路交通管理相關法規，寬度6公尺以下的巷道，原則上，不設交通號誌，除非因交通事故發生率太高或地方民眾提出申請，經警方、消防、公路等相關單位在道安會報中討論、會勘後設立的特殊個案，則是另當別論，因此，警方提醒民眾遵守交通法規小心行駛，才是確保快樂出門、平安返家之道。

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