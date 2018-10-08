涉印股票換鈔票 「台灣複材教父」翁慶隆夫妻等13人被訴

磁震科技公司（資料照）

2018-10-08 12:16

［記者楊政郡／台中報導］前任中山科學研究院航空研究所副所長翁慶隆，創立的磁震科技開發公司，2014年間資金短缺，涉嫌與蕭姓股票分析師共謀，透過地下盤商販售股票，不法獲利近6億元，又以不實或誇大宣傳，向股東辦理增資認購達1億2千多萬元，台中地檢署昨偵結依違反證券交易法等罪起訴翁慶隆夫妻、蕭等13人。

磁震科技開發公司於2002年6月由翁慶隆博士與其夫人創立，是目前國內少數擁有複材結構設計、分析及製造公司之一，座落台中港加工出口區廠房，翁慶隆被稱為「台灣複材教父」，鑽研碳纖維材料。但2014年間公司資金短缺，翁某夫妻透過友人介紹，找上金主也是股票分析師的蕭明道，雙方共謀由翁將親友手中股票3443張及收購安橋公司的磁振股票2008張（每股9.5元），然後由翁等舉辦投資說明會及由蕭等透過電話行銷，經由地下盤商，將磁振股票炒到每股39元至65元，不知情投資人千餘人，投入達5億9291萬元。

在2014年11月底翁等人又辦理現金增資，廣發說明書，以不實或誇大，誆稱磁震與多家公司有訂單合作，或誇大合作績效等等，廣為像磁震的股東募款，且上述經由地下盤商已經炒熱磁震股票，所以許多股東看到公司已每股10元增資，趨之若鶩，又有投資人約百人投入1億2462萬餘元。

在2015年初，翁慶隆還以不實債權抵繳股款（6229萬餘元），向經濟部加工出口區管理處陳報，用以虛增公司資本額，由不知情會計師出具報告書，讓該公司現金增資案達標，此行為觸犯偽造文書。

檢調在2016年間接獲檢舉，查出上述磁震公司「印股票換鈔票」，透過非法地下盤商銷售，又虛列現金增資款，台中地檢署偵結，依違反證券交易法、公司法、商業會計法、偽造文書等罪起訴翁慶隆等13人。

翁慶隆到案向檢方供稱，因經營磁震公司出現資金缺口，向蕭姓金主借款，拿公司股票當質押品，後來竟傳出賣股票的說法，都與他及公司無關。但檢方認定是翁與蕭共謀。