刑事鑑識專才酒駕又被逮 郭蓬生沈默低調

2018-10-08 11:58

〔記者王俊忠／台南報導〕去年3月還是三線一星的台南市警局刑事鑑識中心主任郭蓬生，去年3月12日凌晨在新北市酒後駕車，被新北警方查獲、酒測值0.47，此案郭被降調北市警局；無獨有偶，今天凌晨3點多，郭蓬生又在台南市安平區酒後駕車自撞路邊擋車石柱，酒測值0.16，再被自家人依涉公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，8日凌晨3點多，目前任職於台北市警局鑑識中心技正的郭蓬生，駕車行經南市安平區慶平路、育平路口時，自撞路邊人行道的擋車柱。警方獲報到場，對郭進行酒測，酒測值0.16，因為又有肇事，警方只能依公共危險罪嫌送辦。

據了解，承辦警方原本不知道郭是自家人，後來帶回訊問時赫知他是自家鑑識前輩、嚇了一跳！對於再次酒駕被抓，郭蓬生在警局裡顯得很沈默、不願多說，只坦言凌晨跟朋友在台南喝了些酒；但對警方偵辦程序，他很配合，沒對辦他的自家同事抱怨什麼。

去年3月12日凌晨，郭蓬生在新北市開車被新北市土城分局查獲酒後駕車，酒測值0.47，被依公共危險罪嫌移送法辦。當時郭蓬生說，十分後悔，做了不良示範，接受處分。郭蓬生也因此從南市警局鑑識中心主任降調北市警局鑑識中心技正。

外號小胖的郭蓬生是從基層警員一路升上高階警官，在刑事鑑識專業有傳奇一頁，在南市計程車、湯姆熊男童割喉案、命案等偵破各類重大刑案中，都扮演採集重要犯罪證據的破案角色。在南市維冠大樓206震災裡，郭帶領鑑識中心夜以繼日進行罹難者DNA採樣，幫助家屬找到親人，也獲得肯定。

不料，在鑑識領域專業受到肯定的郭蓬生，仍脫離不了酒後駕車壞習慣，再次被抓，傷了自己也傷了警察形象。

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