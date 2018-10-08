冷凍蔬菜貨櫃車滴水不影響道安 法官判撤罰9千元

2018-10-08 11:59

〔記者黃建華／高雄報導〕劉姓貨櫃曳引車司機，去年10月28日載運冷凍蔬菜在國道因融冰滴水，遭國道警察攔停舉發，劉男不服申請裁決，仍遭高市交通局裁罰9千元，並違規記點2點，劉男為此提起行政訴訟，高雄地院交通庭判劉勝訴，認為冷凍蔬菜融冰沿途滴水的量，並不致危害交通安全及汙染道路，判高市交通局撤銷罰單。

劉姓司機提起行政訴訟主張，其貨櫃車滴水的量，不會比國道灑水車灑的水量大，並不會影響道路安全，也不會造成道路汙染，要求撤銷罰單。

法官調查指出，依照道路安全處罰條例第30條第1項第2款、第77條第1款分別定有明文。「汽車裝載時，有下列情形之一者，處汽車駕駛人新臺幣3千元以上9千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行：...所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭。...」

交通部91年3月25日並函釋「對所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者之處罰，其立法之主要意旨是在防止所裝載之貨物滲漏、掉落、飛散或臭氣外洩致生危害交通安全或污染道路環境之行為，故砂石車載運砂石所滴之水，如有危害交通安全之虞，則應有前開條例處罰之適用。

經查，劉姓司機所駕的貨櫃曳引車行駛中沿途滴落的冰融清水是直接由貨櫃向下沿車輪、車尾處後輪滴落道路，而非直接向後方噴濺，且滴水量非巨，行駛中所滴落之水量不致形成水窪或濕滑一片，影響後方車輛之行車安全。

法官認為，被告交通局以劉男的貨櫃車於國道警察取締時，停車所滴落之水量造成路面濕滑情狀，遽認影響交通安全，而未審及車輛行駛中之滴水情況，而遽予裁罰，即屬率斷。

原告劉姓司機駕駛的貨櫃車所載貨物雖有滲漏清水，但行駛中滲漏情形尚不致影響交通安全及污染道路，堪認尚不符合道安處罰條例第30條第1項第2款之構成要件。法官認為，劉男請求撤銷罰單有理，應予准許。