婦人64萬元掉路口 早餐店老闆拾獲婉拒酬謝

2018-10-08 11:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第五分局四平派出所警員張卲仲，本月1日中午12時許，接獲豬肉批發商蔡女報案，指稱她騎機車要送豬肉品給客戶，於松竹路時遺失內有64萬元現金的帆布袋，警察正要幫她尋找時，卻有39歲的早餐店林姓老闆，拿著帆布袋到派出所，64萬元原封不動，蔡女非常感謝林男拾金不昧，當場要給2萬元紅包答謝林男，林男當場婉謝，他強調「助人為快樂之本，不會要求任何報酬」。

四平所調查，42歲的蔡女是豬肉品批發商，1日上午騎機車送豬肉品給客戶，將裝有64萬元的帆布袋放在紙箱內，紙箱則置於機車腳踏板上，中午12時許行駛至北屯區松竹路時，發現帆布袋不見了，立即掉頭趕到四平派出所報案請求協尋，警員張卲仲受理後，立即請線上勤務同仁沿途協助找尋，並調閱沿途監視器畫面。

就在員警忙著尋找時，早餐店老闆林男手持帆布袋到派出所，他表示，於昌平路、崇德8路口開設早餐店，早餐店營業結束後，在昌平路2段路上拾獲帆布袋，送到四平所交給警方處理。

蔡女確認是她掉落的帆布袋無誤，裡面的64萬元原封不動，非常感謝林男協助，當場要給2萬元紅包答謝林男，林男當場婉謝，他強調助人為快樂之本，他不會獲得任何報酬，警方也推崇他拾金不昧精神。