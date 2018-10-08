無良男專僱逃逸印女賣淫 剝削薪水、還要求「無套性交」

桃園市專勤隊查獲印尼籍失聯移工。（記者魏瑾筠翻攝）

2018-10-08 11:47

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕可惡！無良男子僱失聯移工從事性交易，巧立名目剝削薪水，還要求無套性交！

在桃園市開設3家男女養生館的52歲林姓男子，被檢舉涉嫌「掛羊頭、賣狗肉」，雇用失聯女移工充當按摩女，再從中抽取牟利，使印尼女所剩無幾後，再媒介與熟客性交易，桃園市專勤隊昨兵分多路帶回按摩店店長、印尼籍賣淫女子及尋芳客共28人，並將52歲林男拘提到案，目前林男還在偵訊中。

民眾檢舉林男涉嫌於2016年起在桃園市區經營「泰０」等3家男女養生館，專門僱用印尼籍女性失聯移工充當按摩女，以每2小時收費1600元方式提供泰式按摩服務，從中抽取1千元牟利，失聯移工分得6百元，每日工作時間長達16小時，曾2度被警方查獲雇用逃逸移工被開罰60萬元。

為躲避查緝，林男還刻意將失聯移工安置於按摩店附近宿舍方便管理及上班，除按月收取房租、水、電等費用外，更假借為打點公關需要，從中苛扣3千元不等費用，再藉故以「室友吵架、代存返國費用、下班時間私自外出、上班未化妝」等10餘種名目，分別苛扣2百元至1萬元不等費用，迫使失聯移工所剩無幾，要求失聯移工以5百元至2千元不等代價與熟客從事性交易，從中牟取暴利。

桃園市專勤隊經調查及蒐證，昨日由桃園地檢署檢察官指揮，會同桃園市警察局等單位人員，兵分6路前往3處按摩店、2處外籍女子宿舍及主嫌住處，帶回按摩店店長及櫃檯5人，印尼籍賣淫女子16人及男客7人，並查扣帳冊、薪資表、租賃契約及監視器等犯罪證物，另拘提林姓主嫌等人到案。

桃園市專勤隊表示，有詐欺、偽造文書及違反就業服務法前科的林男涉嫌以合法掩護非法方式經營按摩店，單店每月營業額高達80至100萬元，被查獲僱用印尼籍女性失聯移工從事按摩工作、開罰後仍不知悔改，除更換負責人方式繼續經營，甚至不提供逃逸印女保險套，強迫性交易不戴套，以免留下事證，還另外規定，只要法院判無罪，櫃檯就有2萬塊紅包，全案訊後依違反人口販運防制法、刑法妨害風化罪及就業服務法等罪嫌移送偵辦。

移民署呼籲，民眾如有發現外來人口從事非法或遭受剝削情事，可以紀錄發現時間及處所，向各縣市移民署專勤隊檢舉，對於任何人在台從事不法活動，絕不姑息。