情敵相遇分外眼紅 後任砸碎前任右腳背遭判刑

2018-10-08 11:19

〔記者溫于德／台北報導〕台中一名賴男日前與女友返回住處時略有爭吵、恰遇女方前任男友在場，兩男此時不但發生衝突，連在旁賴男友人也加入戰局；前任男友最終被毆成重傷、右腳有粉碎性骨折情況，幸經開刀急救才未釀成永久性傷害。台中高分院審理後認定，賴及友人所為屬重傷害未遂，依法判賴3年、柯1年10月徒刑；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

原審判決指，2013年11月29日凌晨4時許，賴偕女友及柯等三人一同返回女方住處，途中，因情侶間發生爭吵，賴將女友推倒在地；但這一幕恰被在場前任男友看在眼裡，上前扶起時更導致賴不滿，立刻遭圍毆。

在旁女友雖立刻制止，但前任終究勢單力搏，遭賴持一旁重達20公斤巨石直接砸向右腳背，柯則助拳；離去前，賴不忘再持該巨石二度砸向同一腳背。

前任男友送醫後確認腳背有開放性骨折，頭部則有腦震盪、身體也有多處挫傷，幸經開刀治療已無礙；至於賴、柯兩人，一審合議庭認定被告犯共同使人受重傷，各判5年6月徒刑。

兩人上訴後均否認重傷害未遂意圖，律師則辯，被告與前任間事先沒有任何怨恨，且賴在事發當時已喝下不少酒，加上前任分手後仍多次騷擾，而該次不但「埋伏」、見爭吵時又先衝出來先毆打被告，才會衍生後續互毆事件。

二審合議庭雖仍認定重傷害未遂，但由於前任未發生重傷害結果（未達一肢以上毀敗或機能嚴重減損之程度），因此依重傷害未遂罪論處，並審酌持巨石的賴未獲和解，在旁協助的柯已獲和解等原因，撤銷改判賴3年、柯1年10月徒刑；三審今駁回上訴，全案確定。