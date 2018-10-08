輪到他了！ 吳祥輝被控意圖使人不當選

曾任台北市議員秦慧珠辦公室主任伍大辰認為，吳祥輝蓄意趁選舉前利用媒體操作意圖使柯文哲落選，今向台北地檢署告發吳祥輝涉違反公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選。（記者錢利忠攝）

2018-10-08 11:13

〔記者錢利忠／台北報導〕蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝，日前出版作家伊森．葛特曼所寫的「屠殺」一書中文版，並刊登報紙全版廣告，指台北市長柯文哲曾涉入中國器官買賣市場；曾任台北市議員秦慧珠辦公室主任伍大辰認為，吳祥輝蓄意趁選舉前利用媒體操作意圖使柯文哲落選，今向台北地檢署告發吳祥輝涉違反公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選。

吳祥輝日前在報紙廣告摘錄指出，伊森．葛特曼是人權調查記者，長時間調查中共摘取法輪功學員器官，葛特曼曾專訪柯文哲，該書內容提及「柯帶病人到中國進行器官移植」、「柯確知所有器官都會來自法輪功」、「柯企圖把自己設計的器官移植標準登錄系統賣給中國未果」等內容。

後來葛特曼受邀來台，在記者會上被記者問到是否覺得柯文哲是「Liar」（騙子）？他回答「是」，因而被柯文哲控告妨害名譽；本月5日，葛特曼主動向北檢說明，庭訊8小時後獲請回。

至於邀葛特曼來台的吳祥輝，則透過臉書嗆柯，指柯提告只是為了向柯粉交待，真的該告的部分（器官移植）不敢告，還嗆柯是「Liar」、「要不要來告我啊？」對此，柯文哲日前出席北市非營利幼兒園聯合揭牌記者會後受訪回嗆，叫吳祥輝「不要急，會輪到他的。」

今早，伍大辰按鈴告發時，引用柯文哲要吳祥輝「別急」的字眼，並表示今天輪到吳祥輝了。