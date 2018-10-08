他醉倒大廳「丟孩子臉」 中國悍妻痛毆醉夫吃官司

2018-10-08 10:47

〔記者黃建華／高雄報導〕個性剽悍的龔姓中國女子嫁來台灣，多次毆打老公，少家法庭去年12月發出保護令，詎料，龔女今年4月17日凌晨見老公醉倒在住處大樓一樓，認為「丟孩子的臉」，竟拳打腳踢，甚至持高更鞋把老公打一頓，老公被迫持椅子還擊，兩人都掛彩，高雄地院一審依違反保護令判龔女拘役50日，但緩刑2年，以資懲儆。

判決指出，龔姓女子（35歲）先前因曾對老公動粗施暴，高雄少家法院去年12月核發保護令，諭令龔女不得對老公身體或精神上有不法侵害之行為、保護令有效期間為1年。

詎龔女於今年4月17日凌晨2時30分許，因見老公醉趴在住處大樓1樓大廳桌面上，認為丟孩子的臉，上前拉扯欲喚醒老公，但老公不為所動，龔女因此心生不滿，竟違反保護令，對老公飽以拳腳、掌摑其左臉等方式攻擊，被害人受激出手反擊，雙方互毆，龔女又以高跟鞋鞋跟攻擊老公頭部，龔夫則隨手持大廳擺放折疊椅還擊。

雙方互毆，龔夫受有頭面多處擦傷、頭皮外傷及顏面擦傷等傷害，龔女則左肩疼痛、右前臂瘀青、右手無名指疼痛、右手瘀青等傷（未提告訴）。警方獲報到場，始查悉上情，龔女經檢方偵查以違反家暴保護令罪起訴。

高雄地院審理時，龔女坦承違反家暴保護令，但辯稱當時是因為怕小孩子丟臉，所以才要叫老公起來，想把他扶回家。法官審酌其犯後態度良好，依違反保護令罪，判她拘役50日，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算壹日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並接受法治教育2場次。可上訴。