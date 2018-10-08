誇張！繳完罰金又酒駕 他「屎」進汽車旅館躲警

2018-10-08 10:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局交通大隊第一中隊員警，攔查酒駕的機車騎士，不料，52歲的騎士雷姓男子，卻棄車衝入汽車旅館內，還當眾脫褲子，坐在馬桶上，原來他是酒駕累犯，案發當天剛繳完上次酒駕的9萬元罰金，心情鬱卒再度喝酒，見到警察時趕緊逃到汽車旅館，宣稱「屎在滾」，汽車旅館業者相當頭痛，擔心雷男嚇到其他客人，雙方討價還價，雷男願意支付清潔費600元，警方則依拒絕酒測與無照駕駛開罰，處9萬元6000元罰鍰。

市警局第一中隊小隊長辛行健，上月30日於中市台灣大道與河南路口值勤，見一重機車等候紅燈，卻離機車停等區約10公尺遠，極不合常理，攔查卻見重機雷姓騎士，立即棄車逃逸，逃竄至一間汽車旅館躲藏，並對隨後趕來的警方與業者，謊稱是他「屎在滾」，才會拔腿狂奔至此找廁所，誇張的是，他還在警察面前脫褲子，蹲坐馬桶上假裝拉屎，還大聲說「不要為難我」。

警方調查，52歲雷姓男子為酒駕累犯，剛去法院繳完上次酒駕的罰金，心情鬱卒下喝了威士忌，偏偏在路口等紅燈時，又遇到警察，才會心虛地拔腿就跑，汽車旅館業者也很頭痛，感謝警方幫忙找出未付費的雷男，雷男聲稱只有使用廁所，沒有碰房間內的設備，雙方討價還價，雷男同意支付業者600元的清潔費，並當場向業者致歉。

警方進一步發現，雷男是酒駕慣犯，2014年與2015年各一次酒駕觸犯公共危險罪，第一次獲得緩起訴，第二次判刑3月，緩刑3年，他又在今年7月第三次酒駕，判刑3月易科罰金9萬元，案發當天就是到地檢署繳納9萬元罰金，心情差再度酒駕，卻被警察抓到他第四次酒駕，業者也餘悸猶存說，「好在有警察，才能發現房間內有不速之客，要不是警察發現人躲在房間裡，嚇到其他客人，就不好了！」

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