冷氣工人假安裝、騙定金 騙9萬判刑2年10月

2018-10-08 10:33

［記者楊政郡／台中報導］林姓冷氣工人，意想天開在網路上刊登「城鑫專業空調、安裝冷氣空調工程」資訊，吸引想裝冷氣民眾詢問後到場估價，以要求先付定金或材料費為藉口，民眾支付3千至3萬元後就避不見面，詐騙4名被害人9萬餘元，台中地院判2年10月徒刑。

判決書指出，2016年10月巫男在網路上看到「城鑫專業空調、安裝冷氣空調工程」資訊，就打電話詢問讓林到場估價，林估安裝冷氣3台及及4米長銅管費用5萬6600元，冒用「林呈溢」名義在估價單簽名，同年月20日至巫某住處安裝銅管後，要求須先支付預付款2萬9300元，才能定貨及施工，巫男如數交付。但後來遲遲沒有前來施工，通知也避不見面，始知受騙。

同年11月7日黃男約林嫌估價， 約定兩台冷氣費用合計5萬4800元，林故技重施，同年12月1日先安裝銅管後，向黃訛稱須先支付部份費用，黃翌日交付現金1萬1600元，冒用「陳正賢」名義簽署，2017年1月7日再向黃男訛稱，冷氣漲價須再支付訂金1萬7000元，始能繼續施工，黃如數交付，但林卻沒來施工，避不見面。

2016年12月19日邱婦約林到新北市住處估價，林要求支付訂金1萬5千元，還沒來施工又要求還要付款，店家才能出貨等，邱婦總計匯款3萬元。但約定2017年6月10日來施工，林避不見面，拒絕回應，始知受騙。

2017年6月24日王男電話詢問冷氣安裝細節，林就訛稱先支付定金3000元，始能安裝冷氣，王當天就匯款，但林還是沒來施工，避不見面，始知受騙。

林辯稱是消費糾紛，沒有詐騙之意，但法官發現他沒有去買冷氣，就把錢花光，根本沒安裝冷氣本意，依詐欺罪判2年10月徒刑。