承億文旅總公司暗夜遭潑漆 男子自首警方送辦

承億文旅嘉義市總公司門口遭潑漆，員工晚間獲報趕往處理。（記者王善嬿攝）

2018-10-08 10:05

〔記者王善嬿／嘉義報導〕承億文旅位於嘉義市啟明路的辦公大樓門口，7日晚間9點多遭人潑紅色、藍色的油漆，承億文旅公司除報警，並提出恐嚇及公然侮辱等告訴。

承億公司董事長戴俊郎也發聲明稿表示，此事與公司及旗下品牌無關，營運都正常，也與近期選舉都無關；他的小孩在校期間，因涉及簽賭所致，潑漆者已向警方自首，全案由交警方偵辦；承億代理品牌長簡巧珊表示，公司譴責用潑漆的非法暴力，絕不姑息。

嘉義市警察局第二分局公園派出所長顏大晉表示，涉案的26歲柯姓男子（有賭博前科）晚間自首到案，他供稱與該公司的家人有債務糾紛，對方還罵他，因而潑漆洩憤，將進一步調查釐清。

承億文旅公司聲明稿全文如下：

各位媒體先進晚安，我是承億文旅董事長戴俊郎，關於本公司遭惡意人士潑漆一事，我感到非常遺憾也沉痛地做一個說明。

首先，我必須言明此事與承億文旅公司及旗下品牌、與近期選舉皆無關係， 是我的小孩在校期間因簽賭而發生的事端；身為一個１６歲孩子的父親，教養是 父母的責任而我犯錯了，我並沒有把我的小孩教育好，也沒有即時注意到校園簽 賭及非法暴力已從社會入侵到高一校園，但身為一個父親，我想正是這個機會讓 社會大眾正視這件事情的嚴重性。

很遺憾這件事發生在我的家人身上，今天這位未成年的孩子，犯了錯就要勇於承擔，我們不受非法勢力的威脅，我與我的家人會勇敢面對正視這個問題。同時我期盼這件事不會再發生再擴大到別人孩子身上，我與我的企業會全力支持全力反賭、反黑進入校園，別讓我們的孩子成為不法勢力在校園的管道及犧牲品，這是我身為一個高一學生父親最真摯的心情。

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