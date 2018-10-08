檢舉達人助長東廠文化？ 彰化交違無效案件高達4成

交通違規檢舉達人無所不在，民眾只要不違規，就無須擔心被檢舉開罰。（記者湯世名攝）

2018-10-08 09:29

〔記者湯世名／彰化報導〕現行交通違規檢舉並無獎金，有違規到底該不該檢舉？日前桃園有車主接到9張罰單，違規項目包括闖紅燈、轉彎未打方向燈、變換車道未打方向燈、違規停車等，昨天高雄又傳出有民眾因檢舉車主違規停車遭包圍爆打，引發網路熱議，反對者認為此舉恐樹立東廠文化的民風，破壞人情世故，支持者則認為鼓勵檢舉有利導正社會風氣。

何姓男子開車載女友返家，事後卻到9張罰單，罰鍰加起來超過萬元，何男才知原來遇到「檢舉達人」，何男自認倒楣繳清其中6張罰單；昨天高雄又傳出有民眾疑因檢舉他人違規停車，慘遭多人包圍爆打，影片PO出引發民眾熱議。

有人認為，明明只要不違規就不會被檢舉，但是違規者仍一犯再犯，被檢舉者的解決方式居然不是減少自己的違規，而是去攻擊檢舉者；還有人說，想當愛檢舉的正義使者，不小心就成正義「死」者；另有人認為一堆愛違規的智障打人，被害人應全部提告求償，可以爽賺一筆賠償金，愛違規又愛打人，這種人一定是路上三寶。

持不同看法者則認為，此舉無疑是鼓勵檢舉樹立東廠文化的民風、破壞人情世故；還有人說應是累積蠻久的怨恨才會動手的吧；持平的民眾則說：「檢舉的不會做人，動手打人的鄰居也不對。」

警方則指出，現行交通違規檢舉並無獎金，隨著科技監督時代來臨，包括行車紀錄器、行動電話等3C通訊產品興起，因蒐證容易，方便取得交通違規事證，熱心民眾紛紛向警察機關提供交通違規資訊，也是近年來警方受理交通違規件數大幅增加的主因，不過，檢舉件數雖多，無效案件也居高不下，以彰化縣近3年來說，每年無效案件平均都高達4成，顯示檢舉也有浮濫跡象。

警方表示，有關網路或書面檢舉違規停車，依據道路交通管理處罰條例第7條規定，民眾必須在採證日起7日內提出檢舉，否則將視為無效案件，影片或相片內容須可清楚辨識拍攝違規時間、地點及違規事實；只要民眾檢具違規事實，警方就會依規定受理，並查明是否符合違規要件，如果查證違規屬實就將依法製單舉發，但只要民眾養成守法觀念與習慣，就不用擔心被檢舉，也不會荷包失血。

交通違規檢舉達人無所不在，民眾只要不違規，就無須擔心被檢舉開罰。（記者湯世名攝）