女大生體驗按摩被按到「喔」一聲 怒告按摩師猥褻

2018-10-08 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕一名女大生想體驗按摩樂趣，到西門町一家養生會館進行「按摩初體驗」，不過在洪姓男按摩師按到她跨下時，女大生脫口「喔」了一聲，女大生事後認為洪男意圖摸她下體，因此怒告洪男性侵。不過台北地檢署調查後認為，全案只有女大生單一控訴以及女大生錄音筆所錄到的「喔」一聲，因罪證不足將洪男不起訴。

根據《蘋果日報》報導，女大生想體驗按摩樂趣，但看到新聞報導常有按摩師對女性消費者進行性騷，女大生為了自保而隨身帶著1支錄音筆，她在去年6月到西門町一家養生會館指定洪姓男按摩師按摩，洪男在按摩時將毛巾蓋在女大生的臀部上，並將她的褲子脫到膝蓋上方，但洪男的雙手原本在按摩她的臀部，卻漸漸地往女大生大腿內側滑動，按到她的跨下。

此時女大生嚇的驚呼「喔」一聲，在結束按摩後，女大生認為自己遭到洪男猥褻，因此控告洪男強制猥褻。洪男到案後否認女大生指控，辯稱女大生若是不相信男按摩師，當天大可選擇女按摩師服務，在按摩過程中也絕無侵犯客人身體的隱私部位。

北檢調查後認為，全案僅有女大生的片面指訴，而她所提供錄音檔只錄到「喔」一聲，而這個聲音究竟是因為女大生被按到痛處或穴道、受到驚嚇或是有其他原因大叫，完全無從判斷，因此認定洪男罪證不足，將他不起訴。