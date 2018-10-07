富味鄉前董事 5000萬保金加5000張股票換出境16天

2018-10-07 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕涉入「假純芝麻油」事件的富味鄉前董事陳瑞禮，日前向法院聲請解除境管16天，出國處理建廠事宜；高院近日裁定，陳瑞禮須拿出5000萬元保證金和夫妻名下5000張富味鄉股票，准予解除。

綜合媒體報導，陳瑞禮日前向高院聲請暫時解除境管，指出富味鄉在中國的子公司「防城港富味鄉」邀請他以技術顧問身分參與10月份的產銷整合會議。陳瑞禮表示，他有親臨現場給與指導的必要，且無人可取代他主持廠房及機組設備的建置，加上他尚有年邁母親需要照顧，無逃亡海外的可能，希望法院准許暫時解除境管。

院方審理後認為，陳瑞禮自偵查以來曾多次出國處理中國建廠事宜，事務處理完畢後均如期返國，因此准許陳10月12日至27日暫時解除境管，但代價是要提出5000萬元保證金，以及其夫妻名下5000張富味鄉股票。粗估股票價值超過1億。

混油事件發生時，陳瑞禮是芝麻油大廠富味鄉的董事，其兄陳文南則任董事長兼總經理，2人另外經營的富鼎資源科技公司因營運不佳，遂讓富鼎把摻有玉米原油的假純芝麻油賣給富味鄉，獲取鉅額利潤。高院依違反證交法判陳文南4年徒刑、陳瑞禮2年6個月，沒收犯罪所得1憶3千多萬並限制出境；陳姓兄弟不服，已上訴至最高法院。