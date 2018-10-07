男短租套房 卻假冒屋主上租屋網刊訊息詐租屋族

2018-10-07 23:24

〔記者王定傳／新北報導〕租屋族注意！吳姓男子以自己名義或與李姓男子合謀，向4名房東短租位於新北市板橋區的4間套房，取得鑰匙後，隨即上591租屋網登租屋訊息，佯稱屋主並偽造不實租約，向前來租屋的10位租屋族騙得39萬餘元，新北地院依以網路對公眾散布詐欺罪，判他3年6個月徒刑，可上訴。

判決書指出，今年4月25日，吳男先向甯姓房東承租位於板橋中山路一段的套房，只租一天，取得鑰匙後，隨即到「591租屋網」刊登訊息，又向一位葉姓房客騙稱自己是仲介，有權簽訂租約，在租賃契約偽簽不實簽名，詐得1個月租押金27000元。

隔日，他又向洪姓女子租下位於板橋府中套房，總計4天，以相同手法刊登訊息，向文姓及林姓民眾騙稱自己是房東的好友，是房屋管理人，還出示換貼自己照片的偽造證件，取信被害者，詐得各一個月租押金，合計10萬餘元。

不僅如此，同年5月，他變換犯案方式，與李姓男子合作（另案偵辦中），由李男出面向林姓女子租下南雅東路的套房，總計3天，再上網刊登訊息，於5月8日短短1天中，向4位民眾詐得租押金；此外，他因得知蕭姓友人在館前東路租屋，商請蕭讓他使用，卻拿來詐騙。

吳男從4月25日至5月9日，短短14天內，利用板橋中山路一段、府中、南雅及館前東路這4房，向10位租屋族詐欺，騙款高達39萬餘元；因部分是與李男合作，以6比4方式分帳，實際所得約32萬餘元，審理時他認罪，法官認為吳男所為除造成被害者財產損害，有部分租屋族在準備搬入時才知受騙，嚴重破壞人與人信任關係，也未賠償和解，應予非難。