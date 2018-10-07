女大生機車暗夜沒油心慌 所長載買油還幫發動

台中一名女大生深夜機車沒油，吉峰派出所所長萬仲翔（左）載她買汽油，還幫她把汽油加入油箱。（記者陳建志翻攝）

2018-10-07 23:10

〔記者陳建志／台中報導〕足感心耶！台中市一名郭姓女大生，6日深夜騎機車行經霧峰分局旁時，車子突然沒油發不動，女大生發現一旁就是警局，趕緊入內求救，吉峰派出所所長萬仲翔和警員林錚，立刻載她到鄰近的加油站拿保特瓶加油，還幫她把油倒入機車油箱，沒想到車子還是發不動，萬所長見狀研判油管內沒油，幫忙用腳踩了幾下終於發動，讓女大生萬分感謝。

一名郭姓女大生，6日深夜10點多，騎車行經霧峰吉峰路時，車子突然熄火，仔細一看才發現油表已經見底沒油，因身上剛好忘了帶錢，所幸發現一旁就是霧峰分局，立刻走進警局求助，剛好一名偵查隊李姓偵查佐在警局前，得知來意後馬上掏出100元讓她加油，並帶她到一旁的吉峰派出所請值班員警協助。

在外巡邏的吉峰派出所所長萬仲翔和警員林錚獲報立刻返所，載著女大生前往附近林森路的加油站加油，並載她返回停車地方，萬仲翔所長先協助將汽油加入油箱，加完後女大生心想終於可以回家，沒想到轉動鑰匙後還是無法發動。

萬所長見狀，研判應該是油管內都沒油，先左右搖晃車子，接著用腳踩的方式發動，果然踩了數次後車子就順利發動，女大生終於放下心中大石露出笑容，對於員警熱心協助頻頻感謝，還說一定會拿油錢回來還。