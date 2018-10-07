家門口烤肉也有事？ 醉漢嫌吵竟開3槍

開槍過程。（記者王宣晴翻攝）

2018-10-07 19:22

〔記者王宣晴／新北報導〕38歲的王姓通緝犯今晨酒後與19歲的馬姓小弟徒步經過新北市八里，不滿18歲的楊男等人在家門口烤肉喧嘩，雙方發生口角，沒想到王男一時氣憤，掏出手槍對空開了3槍，隨後交給馬男藏匿，警方獲報趕抵，查出槍枝，並將王、馬兩人壓制，現場一度混亂，最後仍被優勢警力壓制，帶回警局偵辦。

警方調查，四海幫的王姓男子因殺人案遭到通緝，四處躲藏，今天凌晨，王男帶著馬姓小弟去喝酒聚會，酒後徒步經過八里頂寮一街，看到楊男等4人在家門口開心烤肉，喧嘩嬉鬧，心生不滿。

王男上前跟楊男等人發生口角，斥責4人太吵，甚至仗著酒意，掏出預藏的手槍，對空開了3槍，嚇壞楊男等人及附近住戶，趕緊報案，王男發現自己酒醉，無法逃跑，便將槍枝交給馬男藏匿。

警方獲報趕抵，在馬男身上發現作案槍枝及3顆子彈，加上現場民眾指證是王男開槍，上前壓制，過程中，馬男見老大被警方包圍，氣得上前跟員警發生拉扯，最後仍被優勢警力壓制，帶回偵訊。

警方表示，現場查獲改造手槍一支，未擊發的子彈3顆，地上還有3個彈殼，訊後依槍砲、殺人通緝罪嫌將王男送辦，馬男則依槍砲、妨害公務罪嫌送辦。