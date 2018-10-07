撿屍酒店妹性侵 色軍人辯女主動 監視器打臉阿兵哥說謊

2018-10-07 22:39

〔記者王俊忠／台南報導〕吳姓男子於2017年服役時、5月間與友人到1家酒店消費，認識女公關小玲，吳男約小玲外出續攤到KTV唱歌喝酒，趁女方喝到爛醉、不省人事，把小玲「撿屍」載到摩鐵性侵，當天下午小玲醒來、赫見自己全裸身處摩鐵房內，驚覺自己「失身」報案。

小玲說，完全不知道自己如何被吳男載到摩鐵；吳男稱當時小玲還能正常說話，是小玲主動爬上他的身體、跟他發生性行為。台南高分院法官調閱KTV與汽車旅館監視器影像，發現小玲是泥醉癱軟遭吳男揹抱進摩鐵房內，打臉吳男說謊，依乘機性交罪判吳男3年6個月徒刑。

判決指出，去年5月14日（當時吳男19歲是現役軍人）凌晨3點許，吳男與友人到台南市1家酒店消費，結識酒店女公關小玲（化名），眾人喝酒狂歡到凌晨5點許，吳男約小玲外出一起到中西區1家知名KTV續攤、喝酒唱歌。

由於小玲在酒店與續攤的KTV喝了大量的酒，意識漸不清楚，當天上午7點許，吳男即叫計程車把小玲載到南區1家汽車旅館投宿休息。

吳男利用小玲陷入酒醉、意識不清之際，脫光女方與自己衣服，對小玲性侵得逞。同日下午1點半許，小玲醒來發現自己身在摩鐵房間內，吳男也全裸躺在一旁，驚覺自己身體遭男方「侮辱！」，隨即打電話請友人到摩鐵接她離去，並向警方報案稱遭吳男性侵。

對於性侵酒店妹東窗事發，吳男起初告訴小玲一方因為他是軍人、想私了，不要鬧大，但吳男打電話給他表哥時，其表哥態度不好、就說不用談了，未能談攏，小玲一方就報警處理、法辦這名「色狼」軍人。