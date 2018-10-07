太草率？人在家中坐 警察「目睹」闖紅燈開罰

2018-10-07 20:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市莊姓男子今年1月收到闖紅燈與違規不服取締逃逸的罰單，罰鍰高達4800元，附上的證物照片，卻只有機車疾駛而過的模糊影子，無從辨別車牌與機車型號，莊男自認當天他在家，沒有騎機車，也沒有把機車借予他人，提起行政訴訟，台中地院勘查時，發現警察的錄影畫面模糊，開單的員警也不否認可能看錯車牌號碼，台中地方法院認為，僅憑員警「目睹」就開罰，尚嫌草率與武斷，判決罰單撤銷，可以上訴。

判決書指出，莊男收到罰單，指他在去年12月21日晚間9時許，於中市北屯區松竹路與榮德一路的路口闖紅燈，中市警局五分局員警攔查時，又衝過警察攔查哨逃逸，員警當時大聲唸出車牌號碼，返回派出所再填寫罰單告發，闖紅燈與不服取締逃逸，各開罰1800元與3000元，總計4800元。

不過，莊男卻見檢附的照片，只有模糊的機車疾駛畫面，連機車的顏色與廠牌型號，都難以辨識，他認為當天自己都待在家中，也沒有把機車借給別人，員警不可能「目睹」他闖紅燈且不服取締逃逸，向台中地院提起行政訴訟，裁罰單位台中市交通事件裁決處與警方答辯說，依據「目睹」開罰「並無不可」，員警當場判讀唸出車號，沒有懷疑或猶豫，不至於誤判。

台中地院檢視警方提供的畫面，模糊而難以識別，員警宣稱當時機車速度很快，時速度約70至80公里，見到機車時，相距僅10公尺，員警只有2秒鐘時間，用肉眼判讀車牌，「直覺看到什麼，就把看到的唸出來」，員警自認沒有看錯車號，但也不否認會有看錯的可能，例如1與7、N跟M。

法官認為，案發當時燈光昏暗，連機車的顏色都難以識別，員警有可能看錯，另外，與莊男機車車牌號碼類似的機車，全台灣至少有9輛，分佈在新竹、苗栗、台中與南投縣市，僅靠員警「目睹」就認定莊男違規，開罰之舉「尚嫌率斷」（草率與武斷），員警又沒調閱路口監視器佐證「目睹」無誤，警方沒有確實舉證莊男騎機車闖紅燈等違規事實，判決罰單撤銷。