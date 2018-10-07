弟在家嘿咻薄紗女友 哥哥鑽洞偷拍1年...

2018-10-07 16:32

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子原本與胞弟及其林姓女友同住，因從弟弟與女友暗示做愛的小動作及房內不時傳出的呻吟聲，得知兩人常在房內嘿咻，竟起偷窺之心，在木房上鑽洞，持手機偷拍，被逮後，張男辯稱：「弟弟女友常不穿內衣，只穿薄紗睡衣，我怎麼受得了？」新北地院依妨害秘密罪判他3個月徒刑。

檢警調查，2014年至去年9月，張男與弟弟、林女同居在新北市土城區，張男發現弟弟與女友常常在房內做愛，竟在兩人房間木門鑽洞偷拍。

由於木門斑駁老舊，張弟與女友都未察覺有異，直到家中電腦壞掉，張男弟弟請人來檢修，赫然發現哥哥電腦中有許多不明檔案夾，打開竟是他與女友在房內嘿咻的影片、照片，時間約1年。

張男弟弟發現後顧慮兄弟情並未於第一時間提告，後來兄弟鬧翻，加上發現自己已逾6個月告訴期，於是將此事告知女友，由林女出面提告。

張男到案後坦承於2015年至2016年3人同居期間偷拍弟，卻忍不住向檢察官抱怨，指稱林女在家常不穿內衣，只穿薄紗睡衣走來走去，「這叫我一個血氣方剛的年輕人，怎麼受得了？」

檢方調查後起訴並聲請簡易判決處刑，法官認為，張男所為嚴重破壞社會善良風俗及侵害個人隱私，行為令人疵議，加上有前科，構成累犯，要加重其刑，判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。