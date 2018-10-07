民宅大門沒鎖好…賊仔入侵被逮正著

2018-10-07 15:18

〔記者王俊忠／台南報導〕7日凌晨0時許，52歲張姓男廚師騎機車經過台南市北區北園街1處巷內民宅，見屋內燈亮、萌生貪念，他破壞大門門鎖後侵入屋內竊取4千多元現金，王姓屋主恰與友人返家、見狀質問「為何在我家？」。張男心虛、奪門而出，屋主與友人很快追上、逮住竊嫌，交給警方法辦。

男屋主心有餘悸地說，當時屋內有1名女兒在2樓，女兒並未察覺到有竊賊侵入，幸好他及時返家抓到小偷，不然不知道家裡還會發生什麼狀況？

警方調查，7日凌晨0時30分許，有竊盜、強盜等多項前科的張姓廚師，騎機車經過南市北區北園街1處巷內民宅，他見該屋1樓客廳燈光明亮，即停車、破壞此民宅大門門鎖，進入屋內竊取財物。

張男發現客廳鞋櫃上有1個裝有3600元現金的紅包袋，接著搜刮抽屜內零錢769元。正當張男持續翻箱倒櫃搜刮時，同樣50多歲的王姓屋主與友人恰從外頭返家，見屋內有1名陌生男子，屋主大喊：「你是什麼人？怎麼會在我家？」。

張男見賊跡敗露、隨即奪門而出，跑到對面的菜市場，張男一面跑、還一面把偷得的零錢掏出、「丟包」到地上，屋主與友人很快從後面追上、合力制伏張男。警方獲報趕抵、清查地上零錢，張男共偷了4369元。

這名廚師竊嫌說，一時萌生貪念才入侵民宅行竊，但是民宅大門沒鎖好，他一拉就打開，沒有破壞門鎖。不過屋主指控門鎖的確遭到竊賊破壞。警方訊後依加重竊盜、無故侵入他人住宅等罪嫌將張男移送檢方偵辦。