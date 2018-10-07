宮廟前淪毒品交易熱點 警連逮4毒蟲

警方發現宮廟前竟淪為毒品交易熱點。（記者王宣晴攝）

2018-10-07 14:58

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重光興街一處宮廟前竟被毒蟲當作交易毒品熱點，28歲的陳姓男子剛買完毒品，準備騎車離去時，發現巡邏員警經過，心虛緊張的神情引起警方注意，陳男見狀偷偷丟棄毒品，毒品卻撞到金爐發出聲響，當場被員警發現逮捕，同時，一旁還有輛違停轎車，警方上前盤查時也發現毒品，也將車上3人逮捕，帶回偵訊。

警方調查，昨晚10時許，三重派出所巡邏經過光興街一處宮廟，發現有輛機車及租賃車違停在該處，而陳姓騎士見警方經過，神色緊張，引起警方懷疑盤查，陳男見狀，趁機將口袋中的安非他命毒品丟在地上，不巧，毒品撞到香爐底座，警方聽到撞擊聲查看，當場查獲陳男持有0.5公克的毒品，將他逮捕。

警方查緝過程中，違停的租賃車依舊停在宮廟前，員警見狀也上前盤查，意外發現31歲的陳姓駕駛及23歲的邱姓女子有毒品前科，取得同意後搜索車內，在駕駛座發現藏在IPHONE手機盒中的安非他命毒品，當場將陳、邱及車上另名 21歲林姓女子共3人上銬逮捕，將現場4人帶回警局偵辦。

警方表示，陳男供稱不認識租賃車上的2女1男，是與另名男子相約在宮廟前購買毒品，沒想到準備離去時就被警方查獲，駕駛租賃車的陳男則辯稱剛從桃園載著邱女準備返家，不知道為什麼車上會有毒品。

但警方追查後發現兩名陳男確實互不認識，但都是在該宮廟前購買毒品，但2人皆不願透露販毒人身份，警方訊後依毒品罪嫌將4人移送法辦，並持續追查毒品上游。

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