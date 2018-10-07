詐團盯上知名DEVIL CASE手機殼 多名學生受害

2018-10-07 14:28

〔記者姚岳宏／台北報導〕台南市陳姓男大生上週晚間接到自稱「DEVIL CASE」女性客服人員來電，表示之前網購時賣家誤設分期，造成錯誤扣款，稍後又有自稱郵局人員來電，要求操作ATM才能解除錯誤扣款設定，陳生依言前往操作，共轉帳5筆、每筆3萬元至對方指定帳戶，遭詐15萬元後發現對方來電與他查詢的郵局電話號碼不同，才知遇詐。

「DEVIL CASE」惡魔鋁合金手機殼由於外型好看，加上品質頗優，吸引不少買家購買，現卻被詐騙集團盯上，疑似遭駭入竊取客戶資料，一週內（9月24日起至9月30日）有23名曾在該賣場消費的民眾被騙，警方提醒，若接到來電顯示開頭為「+2」或「+886」，聽到「誤設重複扣款」「解除ATM設定」等關鍵字，請立即掛掉，這絕對是詐騙！

警方指出，另名台中市何姓學生上週傍晚也接到謊稱「DEVIL CASE」網站女性客服來電，指稱先前所購買的手機殼，因超商店員操作疏失，多次誤刷條碼，接下來連續12個月均須付6千元，何生掛掉電話後，立刻撥打金融卡背面銀行客服求證但未接通，5分鐘後又接到自稱華南銀行男性客服來電，聲稱只要提供相關資料即可解決重複付款問題。

對方要求何生到ATM領出帳戶內全部餘額，何生依指示操作，領款到一半時，又接到對方客服來電，表示帳戶無法順利解除重複付款，須立刻以現金存款存入指定中國信託銀行帳戶，當何生以現金存款將3萬元存入指定帳戶後始驚覺有異，掛斷電話後立刻報警。

警方提醒，類似詐騙手法在165反詐騙網站及165反詐騙App都有介紹，可參考App中每週公布的「民眾通報高風險賣場排名」慎選購物平台，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。