開BMW豪車被警察「盯上」？毒蟲自曝「我是通緝犯」

2018-10-07 14:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子在3年前被通緝，本月1日他駕駛白色BMW豪車，卻在紅燈時超越停止線，警察盤查時，他竟主動告訴員警「我是通緝犯」，警察被他突來之舉嚇得愣了一下，原來陳男誤認自己被警察「盯住」，不知是開車違規惹來員警，員警在他車內查獲毒品一批，他宣稱今年過年前買來自用的毒品，因自己居無定所而放在車內，警方將他解送台中地檢署歸案，並依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

中市警局保安警察大隊特勤中隊3名員警，1日下午3時許，行經中市北屯區北平路，見一輛BMW白色轎車，紅燈超越停止線，特勤員警上前盤查，30歲的駕駛陳男（毒品等前科）見到警察，竟突然說「我是通緝犯」，員警愣了一下，以警用電腦查證，陳男是因毒品案於2015年被台中地檢署通緝。

調查顯示，陳男從事服裝零售業，四處擺攤維生，他得知被通緝後，行事更為謹慎，卻沒料到會因交通違規被員警盤查，他又誤認是被警方「盯上」，直接向員警坦承自己是通緝犯，害得警察被他嚇得愣住。

員警查證時，發現陳男車內不斷散發出K他命味，直覺車內應該藏有毒品，隨後於車內查扣惡魔咖啡包3包（19.72公克）、搖頭丸7包（16.98公克）、K他命（19.72公克）、口舌錠（1.82公克）等毒品，陳男坦承毒品是他持有，今年過年前買來自己施用，因居無定所，就將毒品直接藏在車上，依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

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