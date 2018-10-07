蔡男家中中彈 警方初判為開槍自傷

2018-10-07 14:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區蔡姓男子昨晚10點多被發現倒臥家中沙發，頭部中彈，警方獲報立刻調閱監視器及找來相關人士製作筆錄訪查，友人供稱蔡男患有憂鬱症，加上蔡男右手有火葯反應，案發時除王姓驗吳姓友人外，並未見其他人出入，初步判定蔡男為持自傷；蔡男經手術後，目前還在台中榮總加護病房治療，尚未脫離險境。

清水分局偵查隊長陳聖偉表示，蔡男（34歲）與父親各居在三合院的右側及左側護龍，昨晚蔡男與王姓友人在住家聊天，王姓友人坐了約兩小時，於晚上9點50分左右離去，晚上10點2分左右，蔡父聽到「碰」一聲巨響，曾走出戶外查看，見無異狀再返回，不料，10點5分左右，吳姓友人來訪，見蔡男坐臥在沙發上，嚇得趕緊跑出，找蔡父一同再入內查看。

蔡父及吳男等見蔡男喚不醒，趕緊打119報案及報警，警方及消防人員趕到現場，趕緊將蔡男送往台中榮總急救。

警方調查發現，蔡男頭部中彈，子彈為右進左出，腦漿溢出。現場遺留一把改造手槍及兩顆子彈，警方並找到擊發的彈頭一枚。蔡男友人供稱，蔡男有憂鬱症病史，鑑識發現其右手出現火藥反應，因屋內沒有打鬥及破壞等痕跡，蔡家監視器也只拍到王姓及吳姓友人進出，初步認定蔡男應是持槍自傷。

王姓友人表示，當晚和蔡男聊天時並未見蔡男有何異狀，不知其為何會開槍自傷；蔡父則表示，家裡經營便當自助餐，蔡男偶爾會到店裡幫忙，對蔡男交友及工作狀況不甚了解。

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