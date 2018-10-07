惡男下藥迷姦女子 辯稱她想嘗試催情藥水

2018-10-07 13:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市賴姓男子前年底「裝病」，請朋友小芳幫他買藥，卻偷偷在維他命C熱飲內，加入治療癲癇、恐慌症的鎮定劑氯硝西泮，小芳飲用昏迷後性侵害得逞，卻沒想到藥下得太重，事隔12小時，小芳仍頭昏嘔吐，就醫發現被下藥，法院審理時，賴男辯稱此藥不是鎮定劑，而是讓女人性興奮的催情助興藥水，是小芳自己嘗試催情藥水後，再與他發生性關係，設下「仙人跳」誣告他，法官不採信辯詞，認為他惡性重大，狡辯否認犯行，又誣指小芳設局「仙人跳」，依以藥劑犯強制性交罪，重判徒刑7年8月。

判決書指出，賴男（羈押中）與小芳（化名）是認識8個月的普通朋友，雙方各有男女朋友，賴男卻在前年12月23日凌晨2時許，傳簡訊告訴小芳，他發燒身體不舒服，女朋友又出國，商請小芳幫他買藥，當天清晨4時許，小芳在賴男住處看電視，賴男偷偷把氯硝西泮（Clonazepam，鎮定劑，列為四級毒品），加入維他命C熱飲內給小芳喝，再性侵害得逞。

小芳意識模糊時，感覺賴男想性侵她，她說「不可以」，但已無力抵抗，昏沈時還夢到自己到浴室洗澡，賴男幫她開水龍頭，她無法辨識是夢境或真實，當天上午8時一度清醒，感覺自己不對勁，傳簡訊告訴男友「我應該被下藥了」、「頭昏手麻」，事隔12小時仍頭昏全身無力與嘔吐，醫院檢驗出體內有氯硝西泮的代謝物，小芳身上採集的基因，與賴男相符。

賴男承認在熱飲內加藥，但不是鎮定劑氯硝西泮，而是會使女人性興奮的助興藥水（俗稱催情藥水），他加藥時沒有告訴小芳，不過，他改口說，小芳同意性交，還想嘗試女用助興劑，是小芳自己把藥水加入維他命C熱飲後飲用，這是一場「仙人跳」，台中地院不採信，認為他惡性重大，狡辯否認犯案，還誣指小芳設「仙人跳」，依以藥劑犯強制性交罪，重判徒刑7年8月。

賴男上訴二審，仍辯稱他不知藥水是氯硝西泮，他以為是會使女人性興奮的催情劑，他與小芳關係甚密，雙方是合意性行為，台中高分院仍不採信，維持7年8月徒刑，可再上訴三審。