詐騙集團高薪輕刑？ 這夥人下場是強制工作3年

2018-10-07 13:20

〔記者王冠仁／台北報導〕詐欺犯罪氾濫，不少被害人被騙到傾家蕩產，但過去社會各界卻認為台灣對於詐欺犯罪的刑責低、獲利高，直呼台灣是詐欺天堂。不過，去年4月與今年1月組織犯罪條例修正後，詐騙集團也適用此法，再加上警方大力掃蕩，台北市警方今年破獲的詐欺集團當中，就有詐欺犯被判刑5年半還要強制工作3年，詐騙集團「高薪輕刑」已成為歷史。

台北市刑警大隊指出，鄭、李嫌等人去年8月加入詐騙集團擔任車手頭，該詐騙集團以假冒檢察官、ATM解除分期付款等手法行騙，共有7人受害，不法獲利941萬餘元。警方今年3月破獲，台北地院8月將此案被告判處5年半月及2年不等徒刑，並於執行前強制工作3年。

此外，侯、吳嫌等人今年9月加入「飛哥」為首的詐騙集團，負責編寫教戰手則、承租日租套房，提供車手工作手機、收受與分配贓款。該詐騙集團假冒知名網購客服人員，以ATM解除分期付款詐騙民眾，共38人受害，被騙400萬餘元。警方循線查獲幹部、車手頭、車手共21人，檢方依詐欺、組織犯罪、洗錢防制法求處重刑。

市刑大表示，組織犯罪防制條例修正後，新增3人以上集團，實施強暴、脅迫、詐術，恐嚇為手段，所組成具「持續性」、「牟利性」的有結構性組織。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者（詐騙主嫌及車手頭），最高可處10年以下徒刑、併科1億元以下罰金，參與者（機房成員、車手）5年以下徒刑、併科1000萬以下罰金，並於服刑前，令入勞動場所強制工作3年。

台北市警局統計，107年迄今共破獲電信網路詐欺集團36件、送辦418人，其中依組織犯罪防制條例移送的案件有11件，經地檢署起訴計6件，其中1件已由台北地院判決在案。