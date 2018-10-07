「仙人跳」勒索550萬 酒店妹竟獲判無罪

2018-10-07 11:42

〔記者黃捷／台北報導〕彭姓男子前年認識劉姓酒店小姐，受到劉女誘惑準備發生性關係，卻在脫光衣服時，莊姓前男友衝進門拍照、打人，彭男不僅現金遭搶，更被勒索550萬、軟禁7小時。彭男認為遭仙人跳，氣得提告，士林地院去年判莊男有罪，日前卻認定劉女不是共犯，判她無罪。

彭男2016年9月間認識花名「小魚兒」的劉女，兩人見沒幾次面，彭男也從未特別點劉女坐檯，同年10月15日晚上卻突然收到劉女傳訊「要拿東西給你」，他表明沒空，劉女又突然改口「心情不好」、「想找個人陪」、「我回家等你唷」。

彭男禁不住一再邀約，隔天凌晨5點多前往劉女租屋處談心時，因劉女不斷誘惑，彭男按捺不住，兩人雙雙脫衣，未料莊男此時突然夥同友人衝進屋內，持手機、平板拍照，還毆打彭男，逼迫他簽本票、交財物。

彭男遭軟禁長達7小時，不僅怕再被毆打，還擔心裸照外洩，陸續簽下6張本票，總金額550萬，並交出8000元現金、汽車鑰匙後才獲釋，他當天立刻前往醫院驗傷，報警處理。

士林地檢署偵結，分兩案起訴莊男及劉女。莊男雖否認犯行，辯稱劉女與他交往時積欠大筆債務，當天是彭男下藥迷姦劉女被抓包，彭男求他不要報警，才自願替劉女還債，並沒有拍裸照威脅。

莊男案的合議庭認為莊男完全沒有迷姦證據，辯詞太離譜不採信，但因莊男事後賠償25萬和解，遂依恐嚇取財罪判刑6月，易科罰金18萬，緩刑2年，判決並指，彭男與劉女交情甚淺，劉女積極邀約、主動獻身有違常情，認定是共犯。

劉女案的合議庭卻有截然不同的認定，指莊男平時在台南工作，案發當天衝進門，劉女還說了一句：「你怎麼回來了？」顯然出於劉女意料，無證據證明兩人共謀，設局仙人跳只是彭男單方面臆測。

此外，彭男聲稱簽下的6張本票，卻只提出其中1張50萬，其餘5張從未出現，指控本身就有瑕疵，劉女案的合議庭認定的劇情是，莊男不滿劉女與新歡上床，憤怒追討50萬，彭男受怒氣波及且心疼劉女，才會自願承擔債務，交出車鑰匙供擔保，因此判劉女無罪。