深入火場英勇救人殉職 蔡倍昇獲追晉消防小隊長

內政部次長陳宗彥（中右者）代表中央頒授褒揚令給蔡倍昇遺孀。（記者王俊忠攝）

2018-10-07 10:31

〔記者王俊忠／台南報導〕9月23日近午高雄市茄萣區民宅火災，湖內消防隊員蔡倍昇獲知有民眾受困屋內，與同袍不畏濃煙高溫深入屋內搜救卻受困，後來人被發現倒臥火場、緊急送醫急救，仍不幸殉職。今天上午在南市殯葬所舉行告別式，中央與高雄市政府分別頒授褒揚令及追晉小隊長。

內政部政務次長陳宗彥代表總統蔡英文、行政院長賴清德頒授褒揚令及楷模獎章、內政部專業獎章；高雄市代市長許立明頒授消防小隊長追晉狀，均由蔡倍昇遺孀代表接受。高雄市消防局幹部代表為蔡倍昇靈柩覆蓋消防旗與國旗，典禮隆重肅穆，蔡倍昇遺族、消防同仁及參與公祭人士都難掩悲傷神情。

高市消防局表示，蔡倍昇於2010年結業分發於高雄市消防局服務，從事各項消防工作不遺餘力，舉凡救災、救護、救助、救溺、為民服務、防火宣導、演習及其他相關勤務都盡心盡力，成績卓越，待人謙恭有禮與同仁相處融洽，今年還獲選「高雄市績優消防人員」，不但通過高級救護員訓練，擔任救護技術教官團培育新血，更致力於防火防災工作，帶領湖內婦女防火宣導隊榮獲多項評鑑優等，優異表現深獲肯定。

為追思緬懷蔡倍昇冒險犯難英勇救人精神，表彰其奮不顧身無私的大愛，今上午在台南市立殯葬所景行廳舉行追思會，會中播放蔡倍昇生前集錦影片，親友感性回憶述說過往點滴，有與會者忍不住動容淚下。

追思會後移靈車抵達現場，與會人員一字排開，致上最敬禮，全國各縣市消防局、義消單位派員代表參加告別式，送蔡倍昇走完人生最後一程。

蔡倍昇追思影片