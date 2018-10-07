大重機飆過彎新聖地？台3線獅潭段大重機超速件年多1.6倍

林男所騎名牌大重機倒在路旁。（記者張勳騰翻攝）

2018-10-07 09:09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台北市41歲林姓男子昨騎大型重型機車，行經台3線苗栗縣獅潭鄉路段時，不慎與路口駛出的鐵牛車發生碰撞，林男當場倒地，所幸左肩擦傷，送醫後無大礙。警方說，台3線彎道多，今年大重機違規超速取締件數比年多出1.6倍，呼籲大重機族遵守速限行駛。

省道台3線苗栗縣三灣鄉到卓蘭鎮段，全長56公里，沿線路寬、風景秀麗，加上彎道多，被重機族視為挑戰路線，週休二日及連續假期常相約前往攬勝。

警方調查，林姓駕駛昨天隻身騎DUCATI（杜卡廸）大重機南下，由台3線獅潭至大湖鄉方向行駛，當行經120.8公里獅潭鄉豐林村段時，當時有一輛拼裝鐵牛車從鹽水橋駛出，因該處為轉彎路段，林男不慎與鐵牛車發生碰撞，林男人車倒地。

警方調閱路口監視器，發現鐵牛車駛出路口時，還有減速，疑林男行經轉彎處時未減速，而林男左肩撞及鐵牛車後車斗，幸送醫後無大礙林男酒測值零。

苗栗縣警局大湖分局指出，台3線獅潭段，沿線汶水、和興、獅潭、百壽4個派出所取締大型重型機車違規超速等106年件數751件、107年迄今1249件，今年增加498件，已比去年多出1.6倍，呼籲大重機騎士遵守速限行駛。