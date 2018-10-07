男駕車突心臟病發報案求救 警CPR救回一命

2018-10-07 08:53

〔記者萬于甄／台南報導〕警即刻救援，與死神搶時間！台南一名47歲徐姓男子日前駕車行經永康歸仁，突心臟病發身體不適陷入昏迷，員警趕抵時，發現徐男趴倒在駕駛座且失去意識，緊急把他拉出車外實施心肺復甦術，沒多久總算恢復意識，救護人員也火速將徐男送醫治療，救回寶貴一命。

徐姓男子日前開車行經永康大灣東路銜接歸仁保吉路時，疑心臟疾病突然發作，趕緊將車子臨停在路旁，並打電話報案求救，過程中，徐男也試圖拿出舌下錠服用，但卻失手打翻，藥也散落在車內，來不及服下，最後整個人陷入昏迷、失去意識，趴在駕駛座方向盤上。

永康分局大灣派出所員警侯榮哲、蘇御剴獲報抵達現場時，見車輛引擎未熄火，打開車門驚覺徐男已無意識狀態，輕拍也無反應，恐有生命危險，侯員趕緊將其拉出車外，開始實施胸外按壓，不到1分鐘，按壓約2、30下後，徐男即恢復意識，此時，支援的保西消防分隊救護人員也趕抵現場，接手徐男的呼吸心跳意識評估，並緊急送醫急救，所幸，到院前徐男總算能開口說話。

25歲的侯榮哲表示，在警專時曾學過心肺復甦術，但從未按壓過真人，當下見徐男沒有似乎脈搏、意識，雖然很緊張但救人要緊，就趕緊做CPR，沒多久他就恢復意識，救回民眾寶貴的一命，心情也鬆一口氣。

保西消防分隊則指出，民眾若遇上患者沒有意識、沒有呼吸，當下應盡快給予心肺復甦術，並通知119救護人員到場，就能增加病患存活的機會。

事後，警方也通知家屬到醫院照護，對於警方的熱心助人，家屬相當感謝；永康警分局表示，員警侯榮哲、蘇御剴2員遇民眾面臨生死關頭之際，能積極迅速予以協助，並冷靜判斷搶救生命，實屬難得，已提出表揚。

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