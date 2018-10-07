扯！前監委「年高體弱」不入獄...卻被直擊擁熟女熱舞

周哲宇以「年高體弱」為由，聲請到宜蘭監獄服刑獲准，但卻又屢傳不到遭北檢通緝。（本報製圖）

2018-10-07 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕前監察委員周哲宇在擔任柏美建設公司負責人期間，因偽造不實債權，逼迫住戶賣屋，二審遭判刑2年定讞，不過，他以「年高體弱」為由，聲請到宜蘭監獄服刑獲准，卻又屢傳不到遭北檢通緝。不料，最近他竟被拍到，現身北市中山區舞廳和一名熟女跳探戈，絲毫看不出身體狀況不佳。

針對該案，周在8月曾透過媒體放話，稱將委請律師具狀請檢察總長提非常上訴，對此立委黃國昌8月質疑法務部，周哲宇為何遲遲未服刑，當時黃還不滿怒嗆，「法務部說找不到人，結果周哲宇現在大剌剌透過媒體放話。真是丟臉！」

根據《蘋果》報導，有民眾看到該新聞，沒想到竟在中山區舞廳直擊新聞上出現的周哲宇，該民眾同樣對周哲宇遲遲未服刑感到疑惑。

拍下影片的民眾表示，「周哲宇跳舞時神采飛揚，跟女舞伴互動親密，感覺他身體健康，完全不像老人。」當天他穿POLO衫，與一名熟女跳探戈，兩人默契不錯，連跳好幾首曲子。

由於目前周哲宇已遭通緝，北檢對此呼籲，依《刑事訴訟法》，若民眾發現通緝犯蹤跡可告知檢警逮捕。至於周哲宇目前則未回應。