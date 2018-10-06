2男持球棒砸車敲到沒力 網笑：史上最弱8+9

2名肇事男子持球棒敲車達3分多鐘，一度敲到沒力。（圖翻攝自爆料公社）

2018-10-06 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕今天下午有民眾目擊，有2名男子開車疑似打錯檔，倒退撞到後方車輛，竟當街拿出球棒往對方車子狂砸，不過前後敲了3分多鐘玻璃都還沒整面碎掉，事後影片po上網讓網友們笑翻，稱他們為「史上最弱8+9」。

受害車主表示，當時他在等紅燈，前方的車輛疑似打錯檔，突然亮起後車燈向後滑行，他第一時間就按喇叭示警對方，沒想到已來不及直接被對方倒退撞上，更荒謬的是，前方的車主不但沒有下車來道歉，反而來個大迴轉，再次以車輛正面衝向他，甚至有2名男子還從後車箱拿出球棒，對他的汽車狂砸。

有民眾目睹一切過程，將肇事2名男子砸車的行為錄下，po到爆料公社上，然而，從影片中可見，2名黑衣男子凶神惡煞地從後車廂拿出球棒，狂砸對方車輛的擋風玻璃、引擎蓋和車門，但前前後後敲了3分多鐘，玻璃就是難以整片碎掉，且兩人還一度敲到筋疲力盡，光拿起球棒就顯得相當費力，只能不斷口出惡言。

許多網友看了後紛紛留言，「笑死，這沒當過兵吧」、「一點手勁都沒有」、「我看到睡著」、「史上最弱8+9」、「敲玻璃要敲四個角落，上課都沒在聽齁」，也有網友表示「這車太耐撐了吧」、「恭喜車主，有人要幫你換新車了」。

車主指出，對方車上還有濃厚的K味，目前警方已介入調查。

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