10/6 大福彩、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2018-10-06 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月6日）開獎的第107000080期大福彩、第107000144期雙贏彩及第107000240期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000080期大福彩中獎號碼為「01、04、05、07、11、22、31，特別號：02」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得25萬元；參獎共62注中獎，每注可得4000元；肆獎共1118注中獎，每注可得400元；普獎共7177注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共10注中獎，每注可得10萬元。

第107000144期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、06、10、11、12、15、16、18、19、24」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共416注中獎，每注可得500元；肆獎共5174注中獎，每注可得100元。

第107000240期今彩539中獎號碼為「01、07、08、13、28」，頭獎摃龜；貳獎共211注中獎，每注可得2萬元；參獎共6932注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8107注中獎，每注可得50元。

第107000240期39樂合彩中獎號碼為「01、07、08、13、28」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共321注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9020注中獎，每注可得1125元。

第107000240期3星彩中獎號碼為「928」，正彩共53注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000240期4星彩中獎號碼為「0268」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」