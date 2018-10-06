公職人員財產申報授權率 突破9成

2018-10-06 21:52

〔記者吳政峰／台北報導〕107年公職人員財產申報授權期間自107年9月5日起跑，至107年10月5日截止，申報義務人授權率為93%，創下有史以來最高，廉政署表示，明年將朝百分百前進，達到財產申報零裁罰的目標。

廉政署指出，對比104、105、106年授權比率分別為35%、45%、65%，今年有顯著大幅提升。而全國1019個機關中，含法務部、調查局、廉政署、人事行政總處、僑委會、原能會、保訓會、客委會、嘉義市政府、行政執行署暨各分署（除高雄分署外）等，共有771個機關授權率達100%。

廉政署解釋，財產申報授權源自監察院104年間建置「財產申報查核平臺」，作為受理申報機關查核財產申報有無申報不實之參據，目前已介接達530餘個政府機關及金融機構，因介接機關已臻完備，故查核平台使用目的除原本查核使用外，更增加經申報義務人同意授權後提供申報義務人財產資料之服務。

廉政署強調，財產申報授權制度主要精神在於透過授權制度的設計，不必藉由法律裁罰的手段，一樣可以快速、正確的實現法律「有效揭露」的規範目的，達成行政院院長賴清德宣示的「保護」良善公務員。

至於外界憂心的個資外洩問題，廉政署表示，網路申報資料均儲存於特定財產申報資料庫，並無與外界連線，申報人無須擔心。

另外，廉政署目前全面檢視公職人員財產申報法不合時宜條文，例如：簡化各類申報義務、強制信託之必要性、裁罰金額之修正等，歡迎各界提出寶貴意見。