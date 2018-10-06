人夫在家偷吃被妻撞見 小三裸逃遺落手機…

2018-10-06 21:58

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市劉姓人妻返家赫然發現，老公竟與李姓大學同學衣衫不整在床上，劉夫立刻叫李女拾衣離開，慌亂中，李女把手機遺落在沙發，忘了帶走，事後劉女打開發現是小三的手機，依手機內對話、照片及自己蒐證的錄影檔，怒告兩人通姦，但逾告訴期判處不受理，李女反告劉女妨害電腦使用，新北地檢署調查，李女手機並未設定密碼，劉女檢查手機以確認失主，並非「無故」，將劉女不起訴。

去年4月10日下午，劉女返回住處，發現老公與李女光著上身、僅著內褲在房間床上，劉女想拍李女，劉夫出面阻擋，叫李女趕快持衣離去，劉女質疑兩人在家打砲，持手機錄影蒐證，追問「你們有戴套嗎？你從什麼時候這樣的？」、「我跟你已經結婚了，然後你跟別的女生做愛，然後在我們的宿舍，然後裡面還有我們小孩的照片」等語，劉夫邊抽菸邊回嗆：「2、3個禮拜前，有，今天沒有」、「好，是我的錯」，說完後就匆匆離家。

被獨留在家的劉女發現沙發有一支陌生手機，打開後發現竟是李女遺落的，當日就持李女手機內與老公微信對話及照片，還有自己質問老公的錄影檔，向警方提告兩人妨害家庭，檢方認定兩人在去年3月中旬有發生性行為，將兩人起訴。

但士林地院認為，依錄影檔內容，劉夫雖承認與李女在住處「打砲」，但未特定日期，且劉女於檢方偵訊時，未指控劉夫與李女去年4月10日外兩人有通姦，直到去年11月7日才提告兩人涉嫌於去年3月通姦，已逾6個月告訴期，今年2月判決不受理。

李女反控劉女偷看她的手機訊息及照片，用以提告妨害家庭，涉嫌妨害電腦使用罪，但檢方認為，李女手機並未設定密碼，劉女打開手機查看誰是手機主？並非無故登入他人手機，又劉女擷取李女手機內容到派出所提告妨害家庭，亦屬合理使用範圍，認定劉女罪證不足不起訴。