火攻測速器兇手抓到了！ 本來罰8000可能要賠46萬

曾男幫朋友改車後試車超速，聲稱擔心害朋友被扣駕照，才縱火燒測速照相器。（記者王捷翻攝）

2018-10-06 20:13

〔記者王捷／台南報導〕曾姓男子替朋友改裝汽車，試車自稱大腳一踩就飆破120公里，遭到測速器拍照，擔心害朋友被吊銷駕照，竟將廢棄輪胎掛在測速照相器上，潑灑汽油縱火，想滅跡毀證。警方循線找到這名「台版Sky哥」，原本他可能只會因超速被罰8000元和吊照，這下恐怕要吃公共危險前科，還要賠償46萬元修測速照相機。

37歲曾男家裡經營小吃店，興趣是改車，9月底他替朋友改裝轎車，想測試極速，上個月29日在人煙稀少的台南永成路上試車。永成路限速60公里，他自稱油門一踩就飆破120公里，改裝相當成功，但他懷疑經過永成路二段時，遭測速照相機拍到。

曾男開的改裝車是朋友所有，他擔心害朋友被吊照，10月1日凌晨全身穿黑衣，頭戴全罩式安全帽，帶著瓦斯噴槍、廢棄輪胎及汽油，把輪胎掛在測速照相機上淋油縱火，事後還騎著機車在巷子繞了半個多小時才回家。

警方獲報後組成專案小組，循線查出曾男身分，經過3天埋伏，終於逮到人。起初曾男不願承認，看到證物後才坦承犯案，自稱測試改裝車極速，擔心被測速照相才縱火，警方聽了開玩笑說，曾男是在演「台南版《極速傳說》」的「台版Sky哥」，竟會想用縱火方式燒掉測速照相器毀掉相機內的底片，以為這樣就不會受罰！

警方說，原本曾男超速可能只要被罰8000元、害朋友吊銷駕照，但他縱火燒測速照相器，警方將對他求償求償維修費46萬7000元的維修費，不僅如此，未來他還可能依縱火公共危險、毀損公物前科。