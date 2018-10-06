北市男突抱瓦斯桶鬧自殺 警：染毒造成「頭殼破破」

家住北市溫泉路銀光巷內的黃姓男子，傍晚抱瓦斯桶鬧自殺，消防局布水線警戒，警方則趁家人開門時進入，將黃男制伏後帶回。（記者陳恩惠翻攝）

2018-10-06 19:17

［記者陳恩惠／台北報導］有多次毒品前科的35歲黃姓男子，今天傍晚突然和家人鬧脾氣，竟然抱起廚房的瓦斯桶聲稱要自殺，家人嚇得趕緊分頭打110及119求救，台北市消防局據報，立刻派出大量人車前往，經家人開門求援，讓台北市警北投分局光明派出所員警順利進入，救難人員則在外布水線警戒，警方將黃男壓制在地後，現場瓦斯偵測數值為0；目前已將黃男帶回警所調查，不排除依精神衛生法啟動護送就醫流程，將黃男送請三軍總醫院北投分院進行醫療評估。

119勤指中心今天傍晚5時22分據報，位於北市北投區溫泉路銀光巷內，有男子揚言要開瓦斯，並將自己關在家中，立刻派出水箱車4輛、特種車1輛、救護車1輛及14名救難救護人員前往，轄區光明所也接獲報案，至少4名巡邏員警同時趕往，雙方僵持大約20分鐘，黃男便遭壓制帶走。

警方說，黃姓男子多次因吸毒問題被逮捕過，年紀輕輕卻因染毒造成「頭殼破破」，還是警方列管有案的治安顧慮人口，經常在住處附近鬧事，讓鄰里相當頭疼；至於黃男鬧自殺的原因，仍待進一步詢問。

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