花蓮抓賄2件都國民黨籍 黨部質疑：辦藍不辦綠？

2018-10-06 19:01

〔記者王錦義／花蓮報導〕距離11月24日投票日越來越近，花蓮地檢署目前接獲80件賄選檢舉案，其中2件都是國民黨籍參選人贈送高價禮品遭法辦。國民黨花蓮縣黨部今天在縣黨部召開「抓鬼大隊成立記者會」，主委鄒永宏質疑「辦藍不辦綠」，他說，發現有關對綠營不利消息或賄選疑雲，均不見檢警調單位「偵辦進度」見諸媒體，實在無法令人不聯想，司法是否有「特別」的針對性？呼籲檢、警、調查或是行政單位，一定要堅守「行政中立」原則，更不可「辦藍不辦綠」，避免染上政治色彩，維護司法公正性。

鄒永宏說，縣黨部近日收到許多情資，例如花蓮市鄰近鄉鎮某參選人利用親戚，假借生日、入厝等名義大量請客的疑似賄選案；花蓮市某里也傳出類似賄選案情，會將相關情資提供檢調。9月27日俞慧君里長更到地檢署按鈴申告民進黨議員劉曉玫，在活動中以議員建議補助款方式疑似賄選，種種的情資都令人擔憂乾淨的花蓮就此受到汙染。

國民黨今天特別成立「捉鬼大隊」，分布各鄉鎮市、各村里，大約有1000多人，都是長期黨員志工、小組長，很有經驗，裝備齊全。鄒永宏也公開要求每位國民黨參選人，共同響應乾淨選風，更要確實遵守端正選風各項規定，尤其是各項造勢活動動員、不動用車輛、不購買便當，僅用最簡單的炒米粉加礦泉水，完全符合高檢署查賄認定標準，也不讓有心人士有栽贓抹黑的機會。

黨部書記長胡慧君說，抓鬼大隊曾在多次選戰中嚇阻許多不法情事，另也聘請專業律師擔任捉鬼大隊的教練，並製作選罷法與相關法規彙編的「捉鬼祕笈」，讓捉鬼大隊在這次選舉過程中再次發揮功力，蒐集賄選或各項違反選罷法的資訊。

鄒永宏最後說，無論是賄選或是黑函，只要涉及不法，律師團一定會從傳聞到證據，一步步蒐證處置，而所有的抓鬼志工也受過訓練，都有足夠的裝備與能力讓「鬼」現形，還給花蓮乾淨、清淨的民主環境。

花蓮地檢署日前查出國民黨籍吉安鄉福興村長黃姓參選人，贈送選民韓國進口的蜂王漿洗髮精，市價200多元，檢方認為涉嫌賄選，日前指揮警調人員傳喚相關人到案，在參選人等住處扣得33瓶尚未發出的洗髮精，黃男則否認賄選，認為只是一般友人贈禮，訊後法官裁定以10萬元交保；另外，國民黨籍鳳林鎮名代表吳姓參選人與家人親自帶著香魚禮盒，送到選民家中尋求支持，遭到傳喚，訊後以5萬元交保。

花蓮地檢署主任檢察官兼發言人王怡仁說，花檢目前已立案偵查的選舉案件已逾80件，檢察長黃和村特別呼籲參選人清白參選，堅持不買票、不賣票，同時呼籲選民遇有行賄，能踴躍提出檢舉，檢察官會絕對保守秘密，並積極偵辦，一旦查獲行賄事實，並會依規定核發檢舉獎金，可撥打法務部檢舉專線：0800-024-099電話檢舉。