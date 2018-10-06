加油站員工側錄信用卡 台亞須連帶賠償26萬

2018-10-06 18:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北新莊一間台亞石油加油站許姓員工，被在板橋中油加油站打工的黃姓少年吸收，成為盜刷集團共犯，許男側錄60多筆消費者的信用卡內碼，供集團製成偽卡在國外盜刷，遠東商銀有4位持卡人內碼遭側錄，銀行因此損失26萬餘元，新北地院判僱用許男的台亞石油須付連帶賠償責任，與許男、黃少共同賠償遠東商銀確定。

遠東商銀主張，許男2015年7月至12月間在台亞加油站打上班，側錄信用卡盜刷集團以每月5萬元報酬，吸收在中油加油站打工的黃姓少年，黃少再以每月2萬5000元酬勞，游說前同事許男協助側錄客戶信用卡內碼，2015年9月至10月間，許男就側錄了60多筆信用卡內碼資料，並上傳給盜刷集團。

許男被依業務交付供偽造信用卡電磁紀錄罪判刑4月，得易科罰金12萬元確定；黃少則被裁定訓誡，並予以假日生活輔導。

遠東商銀表示，盜刷集團持偽造信用卡在中國、南非刷卡消費，致使銀行誤以為是真卡持有人簽名消費而代墊信用卡帳款，合計損失26萬餘元，認為台亞是許男的僱用人，有連帶賠償責任。

台亞則認為，許男側錄信用卡資料，並非工作職務範圍，是個人犯罪行為，且公司於加油站張貼，禁止員工不法側錄客戶信用卡資料，已盡注意之責；遠東商銀內控機制鬆散失靈，應自負過失。

法官認為，許男利用消費者刷卡結帳機會，側錄信用卡內碼資料，客觀上足認行為與執行業務有關，另台亞雖張貼公告提醒員工，但許男側錄信用卡內碼資料達60多筆，若已善盡監督管理，怎會對許男犯法行為全然不知，不能僅憑一張公告就代表已盡責，判台亞敗訴確定。