2天未讀母親訊家人起疑 男子燒炭陳屍住處

2018-10-06 17:46

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區25歲林姓男子，獨自居住在淡水區英專路的套房，因2天未讀母親發送的訊息，家人覺得不對勁，今日下午前往其住處探視，卻驚見林男已在住處燒炭輕生，經查遺體已僵硬，明顯死亡多時。

家屬向警方表示，林男目前在聖約翰科技大學工作，近期以來未沒有出現異狀，生活正常，也未向家人透露輕生念頭；鑑識人員現場勘驗，房間並無入侵痕跡，林男身上也無明顯外傷，排除外力介入，但房內並未發現遺書，詳細自殺原因仍待檢警相驗後釐清。

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