男子急趕毒趴「鬆一下」 豬隊友違停GG了

葉男違規停車，引來員警盤查。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-06 18:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市葉姓男子，駕駛白色轎車載著王姓朋友，歡歡喜喜急著要跟朋友去開趴「鬆一下」，卻因紅線違規停車引起警方的注意，在車上查獲「小惡魔」毒品橘子汽水包，兩人當場啞口無言，不禁抱怨葉男違規停車之舉，壞了開趴的「好事」，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

中市警局保安警察大隊第一中隊蔡小隊長等4名員警，上週六晚間巡邏經過中市北屯區瀋陽路，發現一輛自小客車的駕駛葉男（28歲、有毒品前科），載著王男（28歲）準備去開趴，因車輛於紅線違規停車，引起警方的注意。

員警趨前盤查，發現葉男與王男低頭正專心在車內滑手機，不知員警已在車旁，2人突然看見員警，一臉錯愕、手腳不停顫抖，員警直覺有異，果然在自小客車內發現含二級毒品「甲基卡西酮」汽水包6包（俗稱小惡魔橘子汽水、毛重64.5公克）、K他命1罐（毛重7公克），另外乘客王男身上發現K他命1包（毛重49.5公克）。

王男自知難以狡辯，只好坦承是當天晚上要與朋友開趴，才會準備大量毒品，卻沒想到葉男違規停車之舉，把「趕趴」全毀了，2人坦承持有與吸食毒品，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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