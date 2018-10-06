「違規肥羊」檢舉達人一路尾隨 他慘接9張罰單

2018-10-06 17:57

［記者鄭淑婷／桃園報導］何姓男子去年7月間開車載女友返家，豈料，事後一連接到9張罰單，罰金加起來超過萬元，何男與女友回想當天曾被一輛白色小客車沿路尾隨，才知原來對方根本是「檢舉達人」，何男自認倒楣繳清其中6張罰單，但有3張為重複性的轉彎、變換車道未使用方向燈，他申訴不成向桃園地院提出行政訴訟，法官認為何男當天確實被檢舉人尾隨，而繳清的6張罰單中，已有3張轉彎、變換車道未使用方向燈，再予以開罰有違比例原則，裁定這3張罰單原處分撤銷。

何男接到的9張罰單，違規項目包括闖紅燈、一般道路轉彎未使用方向燈、一般道路變換車道前未使用方向燈、違規停車等，何男無奈說，「一次接到9張罰單很無奈」，他與女友回想7月9日當晚，下了國道三號大溪交流道就開始被一輛白色小客車尾隨，當時他很害怕、不知對方是誰，直到接到罰單才知根本是檢舉達人。

何男說9張罰單有6張他只能「認了」，但另有3張於大溪區永昌路與員林路二段口、員林路一段與仁和三街口、台四線28公里處被檢舉的轉彎、變換車道未使用方向燈，共被開罰2700元，他一定要提出申訴；何男說，當時被不明車輛尾隨，太過緊張才不時違規，但申訴單位告知他，「緊張不是理由」，但他轉彎、變換車道時都有補打方向燈，這樣還要被罰讓他不服，決定向法院提出行政訴訟。

桃園市政府交通裁決處則主張，檢舉人將動態影像寄至大溪警分局，警方根據畫面確認何男確實有違規，裁處並無不當。

法官勘驗檢舉畫面認為，何男確實被車輛尾隨，直到何男女友下車時，尾隨的車輛還停在後方、開著大燈，在這樣的情況下，很難期待何男仍能遵守「轉彎、變換車道前應打方向燈」的規定，且何男已繳清的6張罰單中，有3張同為轉彎、變換車道前未打方向燈違規，短期間再開罰有違比例原則，裁定3張罰單原處分撤銷。