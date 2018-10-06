破門抓猴拍到老公與小三光溜溜 她卻反被判拘…

2018-10-06 18:16

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市侯姓女子為了蒐集老公賴男的偷腥證據，去年帶徵信業者闖入賴男與小三的愛巢，抓姦在床，賴男惱羞成怒，反告侯女侵入住宅等罪，台北地院法官發現，賴、侯並未約定夫妻財產制，而是各自管理婚後財產，因此認定侯女逕行侵入賴男名下的房屋，確屬違法，判拘15日。

侯女與賴男結褵多年，去年發現賴男行跡詭異，疑似外遇，於是委請徵信社調查跟監，果然發現賴男與楊姓女子過從甚密，經常帶她回位於桃園愛的小窩，而小窩屋主是賴男。

去年4月間，侯女認為抓姦時機成熟，偕同徵信社人員拂曉出擊，撞開大門，扯壞門鍊，一進屋就持攝影機衝入主臥室蒐證，賴男與小三來不及穿上衣服，赤裸入鏡，一度試圖阻擋拍攝，但侯女把小三的手撥開，不讓她遮掩。

出軌鐵證如山，侯女立刻通知警方到場；賴男也不甘示弱，批評侯女破壞門鎖又入侵他的房子，反告毀損及侵入住宅罪。

北院審理後認為，侯女與賴男並未約定夫妻財產制，兩人各自管理、使用、收益、處分財產，因此候女無權進入賴男的房屋，判她拘役15日，得易科罰金1萬5000元；全案可上訴。

律師李善植說，民法規定夫妻財產制分為「法定財產制」、「分別財產制」及「共同財產制」，如果夫妻結婚時沒有特別約定，通常就以「法定財產制」為準。

李善植解釋，法定財產制是指，婚姻關係存續中，夫妻財產各自保有所有權、管理與使用權，債務也各自負擔，當婚姻關係消滅後，原則上夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻中之負債後，如有剩餘，就該差額應平均分配。

以本案為例，李善植指出，夫妻結婚時並未約定採行何種財產制，則應適用法定財產制，也就是夫妻各自保有及管理其財產，登記在個人名下的財產屬個人所有，縱然一方基於配偶身分，仍無權損壞他方財產或妨害他方管理使用財產。因此，破壞大門門鏈及房門的行為，會構成毀損罪；無正當理由任意侵入他住宅，會構成侵入住宅罪。